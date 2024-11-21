Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом 2024 года «Пушкин», сообщает ТАСС. Также ключевыми словами года стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и .

Эксперты института выбирают слово года по частоте упоминаний в СМИ и соцсетях. Как утверждают лингвисты, статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту — так, только за последний день, по данным Wordstat, число запросов по слову «Пушкин» превысило 10 миллионов.

«Сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству», — заявил агентству исполняющий обязанности ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Выбор других ключевых слов года в институте Пушкина объяснили так:

активизация слова «семья» обусловлена тем, что 2024-й объявлен в России Годом семьи;

словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных слов с ноября 2022 года;

скачок употребления слова «выборы» связан с общественным вниманием к двум ключевым событиям 2024 года: выборам президента РФ и президента США;

«квадробер» чаще всего предлагали участники народного голосования, это слово отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности.

А вот какие ключевые английские слова 2024 года

Словарь Collins English Dictionary выбрал слово 2024 года — «brat». Все дело в альбоме Чарли XCX

А вот какие ключевые английские слова 2024 года

Словарь Collins English Dictionary выбрал слово 2024 года — «brat». Все дело в альбоме Чарли XCX