Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар, который российские военные нанесли по городу Днепр экспериментальной баллистической ракетой средней дальности. Заявление украинского президента появилось в его соцсетях вечером 21 ноября.

«Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру — одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины — контингента в не менее 11 тысяч солдат», — заявил Зеленский.

По его словам, Путин пошел на это, игнорируя призывы не расширять войну. «Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира», — сказал Зеленский.

Сегодняшняя баллистическая ракета против Украины — очередное доказательство, что мира Россия точно не хочет. И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации.

Зеленский считает, что, когда Россия атакует города Украины, разворачивает на границе военный контингент из Северной Кореи, «Путин не только делает войну длиннее — он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира».

Зеленский заявил, что мир должен реагировать на расширение войны, но «сейчас сильной реакции мира нет». По мнению президента Украины, так Путин проверяет страны Запада.

Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает. Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции. Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины. Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно.

Вооруженные силы РФ 21 ноября нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности. Под удар, как заявила российская сторона, попало предприятие военно-промышленного комплекса, где производят ракеты. Украинские военные заявили, что атака не привела к существенным последствиям.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, заявил, что ВС РФ использовали для удара по Днепру ракетную систему, названную как «Орешник». Путин сказал, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по целям в России. В своем заявлении Путин сказал, что из-за ударов западным оружием «региональный конфликт приобрел элементы глобального», и пригрозил нанести удары по военным объектам стран, которые разрешили Украине применять поставленные ракеты для атак на российские объекты.

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