Суд оштрафовал жителя Москвы на 30 тысяч рублей за антивоенные высказывания в храме

Басманный районный суд Москвы оштрафовал жителя столицы Алексея Севастьяненко по административной статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила «Медиазона».

Согласно постановлению суда, Севастьяненко, находясь на территории храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке, высказывался против войны в Украине и обвинял Владимира Путина и патриарха Кирилла в убийстве мирного населения Украины.

В документе говорится, что вину мужчины подтверждают объяснения свидетелей и некая видеозапись.

Севастьяненко вину не признал.

В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, Москва» адвокат Севастьяненко, чье имя не называется, сообщил, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. По его словам, Севастьяненко придерживается антивоенной позиции и поднял этот вопрос «в контексте религиозных заповедей». Высказывания услышали другие прихожане, которые стали с ним спорить. После этого некоторые из них написали на мужчину заявление в МВД, утверждает адвокат.

О задержании Севастьяненко стало известно 10 ноября. Он утверждал, что на него написал донос протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах.

Настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 по 2024 год был священник Алексей Уминский, который не поддерживал российское вторжение в Украину. В январе 2024 года его запретили в служении и лишили сана. После этого настоятелем храма стал протоиерей Андрей Ткачев, который поддержал российское вторжение в Украину.