США не видят необходимости корректировать собственную ядерную доктрину в связи с изменением политики России в области ядерного сдерживания, заявил представитель Совета национальной безопасности страны агентству Bloomberg.

По словам собеседника Bloomberg, Москва сигнализировала об обновлении в течение нескольких недель, и администрация президента США Джо Байдена «не была удивлена». Изменение ядерной политики Москвой источник Bloomberg назвал еще одним примером «безответственной риторики» со стороны России, которую в США наблюдают «в течение последних двух лет».

Чиновник добавил, что решение Байдена разрешить Киеву использовать американские ракеты большой дальности было «хорошо известно заранее», когда он заявил, что отреагирует на переброску северокорейских войск в Россию.

Обновить доктрину ядерного сдерживания Владимир Путин предлагал в конце сентября на заседании Совбеза, а 19 ноября подписал соответствующий указ. Обновленная доктрина предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

В ночь на 19 ноября ВСУ, вероятно, нанесли удар по Брянской области американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщило российское Минобороны, а также источники нескольких украинских СМИ и The New York Times, хотя в Генштабе ВСУ этого официально не подтверждали. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии, посоветовал западным странам прочитать обновленную ядерную доктрину России.

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