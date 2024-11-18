В Словакии и Венгрии раскритиковали разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары по целям в России дальнобойными ракетами ATACMS.

Фицо в своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке, назвал разрешение на удары по целям в России «беспрецедентной эскалацией напряженности». Он заявил, что Байден санкционировал использование ATACMS «в четких целях — полностью сорвать или затянуть мирные переговоры». В посте, сопровождающем видео, говорится, что «тот, кто поддерживает решение Байдена, поддерживает начало третьей мировой войны».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также высказался в своем фейсбуке. Он заявил, что «партия войны» в Вашингтоне и Брюсселе начала «последнюю, отчаянную атаку против новой реальности» и добавил, что политики, которые выступают за войну и были отстранены от власти, как в Вашингтоне, так и в Брюсселе, «не хотят признавать волю народа». «Это не только антидемократично, но и чрезвычайно опасно», — написал Сийярто.

О разрешении Белого дома использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России сообщили 17 ноября несколько американских СМИ. По информации The New York Times, которая была первой, вначале дальнобойные ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР только в Курской области. В самом Белом доме эти сообщения не комментировали. Заместитель советника Байдена по национальный безопасности Джонатан Файнер заявил, что не подтверждает никаких решений, которые «были или не были приняты в отношении помощи США, когда речь заходит о таких оперативных вопросах».

Владимир Путин также о предположительно данном Белым домом разрешении на удары дальнобойными ракетами не высказывался. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что в Кремле видели публикации западных СМИ и назвал решение Белого дома «если оно действительно было сформулировано и доведено до киевского режима» «качественно новым витком напряженности».

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