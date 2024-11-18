Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что США, Великобритания и Франция разрешили Вооруженным силам Украины наносить удары по целям в России с помощью дальнобойных американских ракет ATACMS и франко-британских ракет Storm Shadow и SCALP. Об этом он сказал в обращении, выпущенном вечером 17 ноября.

«План усиления Украины — это план победы, который я представил партнерам. Один из главных пунктов — дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев убеждал союзников разрешить ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России. Многочисленные СМИ (1, 2, 3, 4) сообщили 17 ноября со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать для этого ракеты ATACMS. Газета The New York Times отмечала, что первоначально ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР в Курской области. Французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания, в свою очередь, разрешили Украине наносить удары по России, используя дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow.

Американская разведка ранее допускала, что Россия в ответ на решение стран Запада разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ может перейти к «решительным ответным действиям», в том числе атакам на американские и европейские военные базы, писала The New York Times в сентябре. Газета отмечала, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты западного производства принципиально не изменит ход войны.

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