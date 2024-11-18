Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего еще на пять лет. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Виктору Садовничему 85 лет. Он занимает пост ректора МГУ с 1992 года.

Еще одним указом Путин продлил на пять лет полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета. Кропачев возглавляет вуз с 2008 года, в этом году ему исполнится 65 лет.

В 2019 году Госдума приняла поправку, разрешающую президенту РФ неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. До этого после достижения ректорами МГУ и СПбГУ 65 лет (предельного возраста для этой должности), президент могу продлить их полномочия только два раза по пять лет. Принятая поправка убрала слово «дважды».