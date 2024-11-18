Песков: предложение Эрдогана о заморозке войны «априори неприемлемо» для Кремля

Кремль считает для себя «априори неприемлемым» возможный вариант заморозки российско-украинской войны, который хочет предложить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что план Эрдогана не обсуждался между лидерами РФ и Турции и в Кремле о нем знают только из публикаций СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган собирается огласить свой план заморозки российско-украинской войны на нынешних условиях на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября. В частности, предложение президента Турции предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещении там международных войск. Что касается Украины, то она «в качестве уступки Путину» как минимум на 10 лет отложит обсуждение вопроса о вступлении страны в НАТО, рассказали агентству источники, знакомые с планом Эрдогана.

В июне 2024 года Владимир Путин на выступлении в МИД РФ выдвинул собственные условия прекращения российско-украинской войны. Он потребовал от Киева полного вывода войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и признания этих аннексированных территорий российскими регионами. Также по требованию Путина Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО, а западные санкции против России отменены. Этот план Путин назвал «реальным мирным предложением», не заморозкой, а «окончательным завершением» войны.

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