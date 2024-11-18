Bloomberg: Эрдоган подготовил план заморозки российско-украинской войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается 18 ноября представить на встрече лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро свое предложение о замораживании российско-украинской войны на нынешних условиях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, предложение Эрдогана предусматривает, что Украина «в качестве уступки Путину» как минимум на 10 лет отложит обсуждение вопроса о вступлении страны в НАТО.

Также Эрдоган предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии». Кроме того, президент Турции предлагает обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться участницей НАТО.

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg сказали, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, «это наиболее реалистичный подход». Агентство пишет, что турецкие чиновники «хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгосрочной перспективе и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня».

Эрдоган надеется, что сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников агентства, турецкий лидер «получил разведданные, свидетельствующие, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены».

Саммит пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, Украина — нет.

Президент Украины не будет участвовать в саммите, поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении», пишет Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит, чтобы не «сорвать» работу форума из-за того, что в отношении него действует международный ордер на арест.

Бразилия и Россия состоят в .

В последнее время союзники Украины усилили попытки убедить стороны конфликта начать переговоры. Канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября провел первый за два года телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может поговорить с Путиным, но только, когда «контекст» для этого будет подходящим. Макрон считает, что Путин «не хочет мира» и не готов вести переговоры об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 ноября в интервью «Суспiльне», что украинские власти «должны сделать все», чтобы война закончилась дипломатическим путем в 2025 году.

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