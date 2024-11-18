ЕС и Великобритания расширили санкции против Ирана в связи с поставкой в Россию беспилотников и ракет

Совет Европы и Великобритания расширили санкции в отношении Ирана в связи с тем, что республика поддерживает военную агрессию Росси против Украины, а также вооруженные группировки на Ближнем Востоке.

Ограничения ЕС, как сообщается в пресс-релизе, нацелены на суда и порты, которые используются для передачи иранских беспилотников и ракет, а также технологий и компонентов. Судам, в частности, запрещается оказывать любые услуги за исключением тех случаев, когда они нуждаются в помощи.

Санкции введены в отношении директора судоходных линий Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Line Мохаммада Реза Хиабани, самих линий и двух портов в Иране. Также под ограничения попали три российские судоходные компании — «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и «Арапакс». Суда этих компаний, как говорится в пресс-релизе Совета ЕС, участвуют в транспортировке иранского оружия и боеприпасов через Каспийское море для снабжения российских войск.

Под санкции Великобритании попали национальная авиакомпания исламской республики Iran Air, судоходные линии Islamic Republic of Iran Shipping Line Group, а также российское грузовое судно «Порт Оля-3», замеченное в транспортировке иранского вооружения.

Россия давно использует в войне против Украины иранские дроны «Шахед», которые в частности собираются в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В середине ноября 2024 года агентство Associated Press сообщило, что российские военные в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные «Шахеды» с термобарическим зарядом, которые запускаются вместе с дронами-пустышками, чтобы перегрузить ПВО.

В начале сентября 2024 года западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Sky News публиковал спутниковые фото корабля, который предположительно перевез около 220 ракет «Фатх-360» в порт «Оля» в Астраханской области. Позже Reuters со ссылкой на три источника писал, что Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных баллистических ракет «Фатх-360».

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