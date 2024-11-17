В Берлине начался сбор участников антивоенного митинга российской оппозиции

В Берлине начался сбор участников антивоенной акции, которую организовали политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. Участники марша собираются в парке Хенриетте-Херц (Henriette-Herz-Park), возле Потсдамской площади, сообщают корреспонденты «Медузы».

Евгений Фельдман / «Медуза»

Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA

Евгений Фельдман / «Медуза»

Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA

Сам марш начнется в 14:00 по Берлину (16:00 по Москве). Шествие пройдет по Нидеркирхнерштрассе, затем через Чекпойнт Чарли, а затем по Фридрихштрассе до здания посольства РФ на Унтер-ден-Линден, 63-65.

Ожидается, что шествие продлится до 18:30.

Маршрут марша Российская оппозиция 17 ноября проводит в Берлине антивоенный марш. Вот его маршрут