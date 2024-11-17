NBC News: команда Трампа готовит список военных, причастных к организации вывода войск США из Афганистана, и изучает возможность отдать их под суд

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа занимаются подготовкой списка отставных и действующих военных, причастных к организации вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, и изучают возможность привлечения их к ответственности. Об этом рассказали телеканалу NBC News госчиновники, а также источники, знакомые с работой по составлению списка. К этой работе привлечен, в числе прочих, бывший заместитель помощника министра обороны США по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн, сообщили источники.

По словам собеседников телеканала, в команде Трампа рассматривают возможность создания специальной комиссии для расследования обстоятельств вывода войск из Афганистана. В числе прочего эта комиссия, сообщает NBC News, собирается решить, могут ли быть предъявлены обвинения военным, принимавшим решение о выводе войск из Афганистана, уголовные обвинения, включая обвинение в госизмене. «Они относятся к этому очень серьезно», — сказал источник, знакомый с планом команды Трампа.

В самой команде Трампа NBC News на момент публикации материала не удалось получить комментарии по этому поводу.

Дональд Трамп ранее называл вывод войск из Афганистана в 2021 году, когда пост президента занимал Джо Байден, «унижением» и «самым позорным днем в истории нашей страны».

Тему вывода войск из Афганистана Трамп, в частности, использовал в своей предвыборной кампании. Он поучаствовал в памятной церемонии на Арлингтонском кладбище, где, в числе прочих, похоронены погибшие в результате американцы.

На пост помощника по национальной безопасности в своей будущей администрации Трамп выбрал конгрессмена Майкла Уолза — ветерана спецназа армии США, который в частности, известен своей резкой критикой вывода войск из Афганистана.

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