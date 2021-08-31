Байден обратился к нации после завершения вывода войск из Афганистана — и пообещал, что США больше не будут переделывать другие страны военным путем Кратчайший пересказ
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Когда я баллотировался в президенты, я дал обещание положить конец этой войне — и сегодня я его выполнил. Решение вывести войска касается не только Афганистана — это конец эры больших военных операций, направленных на то, чтобы переделать другие страны. Мы продолжим защищать права и свободы по всему миру дипломатическими и экономическими методами. Операция по эвакуации из Афганистана — экстраординарный успех. Ни одна страна не делала подобного в мировой истории, мы вывезли по воздуху более 120 тысяч человек. Я не согласен с теми, кто заявляет, что эвакуацию можно было начать раньше. В Афганистане остаются около 200 наших граждан — и для их вывоза нет дедлайна, мы заберем их, как только они этого захотят. «Талибан» заявлял, что даст возможность уехать всем афганцам, кто захочет покинуть страну — и у нас есть рычаги воздействия, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств. Предупреждаю «Вилаят Хорасан»: с вами мы еще не закончили, мы вас найдем и вы заплатите.
Это приблизительный пересказ обращения Джо Байдена к гражданам США. Цитаты, в том числе, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными. Полностью выступление президента США можно посмотреть здесь.
Фото на обложке: Stefani Reynolds / CNP / Zuma / Scanpix / LETA