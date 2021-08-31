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Когда я баллотировался в президенты, я дал обещание положить конец этой войне — и сегодня я его выполнил. Решение вывести войска касается не только Афганистана — это конец эры больших военных операций, направленных на то, чтобы переделать другие страны. Мы продолжим защищать права и свободы по всему миру дипломатическими и экономическими методами. Операция по эвакуации из Афганистана — экстраординарный успех. Ни одна страна не делала подобного в мировой истории, мы вывезли по воздуху более 120 тысяч человек. Я не согласен с теми, кто заявляет, что эвакуацию можно было начать раньше. В Афганистане остаются около 200 наших граждан — и для их вывоза нет дедлайна, мы заберем их, как только они этого захотят. заявлял, что даст возможность уехать всем афганцам, кто захочет покинуть страну — и у нас есть рычаги воздействия, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств. Предупреждаю : с вами мы еще не закончили, мы вас найдем и вы заплатите.

Это приблизительный пересказ обращения Джо Байдена к гражданам США. Цитаты, в том числе, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными. Полностью выступление президента США можно посмотреть здесь.

Что Байден говорил, когда «Талибан» захватил власть

«Мы дали афганцам все, чтобы они могли построить свое будущее. Желание бороться за это будущее мы дать не можем» Кратчайший пересказ речи Байдена о ситуации в Афганистане

Что Байден говорил, когда «Талибан» захватил власть

«Мы дали афганцам все, чтобы они могли построить свое будущее. Желание бороться за это будущее мы дать не можем» Кратчайший пересказ речи Байдена о ситуации в Афганистане

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Фото на обложке: Stefani Reynolds / CNP / Zuma / Scanpix / LETA