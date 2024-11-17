Индия объявила об успешном испытании своей первой гиперзвуковой ракеты

Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Организация оборонных исследований и разработок ( ) провела испытания ракеты вечером 16 ноября у побережья штата Одиша, говорится в распространенном правительством Индии сообщении, которое цитирует Bloomberg. Заявленная властями Индии дальность ракеты — 1500 километров.

Министр обороны Раджнатх Сингх назвал успешные испытания «важным этапом» в укреплении обороноспособности страны.

«Это исторический момент, и это значительное достижение привело нашу страну в группу избранных государств, обладающих такими важными и передовыми военными технологиями», — написал глава Минобороны Индии в соцсети X, опубликовав фото запуска ракеты.

Россия заявляет, что у нее на вооружении стоит гиперзвуковое оружие, и она применяет такие ракеты «Циркон» и «Кинжал» для ударов по Украине. Об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет еще несколько лет назад заявляли Китай и США.

Разработки в этой области, пишет Bloomberg, помимо Индии, ведут Австралия, Франция, Германия, а также Северная Корея.

Ученых, занимающихся гиперзвуком в России, обвинили в госизмене

Путин очень любит рассказывать о гиперзвуковом оружии, которое «не имеет аналогов в мире». При этом в России сажают ученых, которые ведут исследования в этом направлении Они не строят ракеты, а занимаются фундаментальной наукой

Ученых, занимающихся гиперзвуком в России, обвинили в госизмене

Путин очень любит рассказывать о гиперзвуковом оружии, которое «не имеет аналогов в мире». При этом в России сажают ученых, которые ведут исследования в этом направлении Они не строят ракеты, а занимаются фундаментальной наукой