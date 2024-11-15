В Кировской области задержали 16-летнего подростка. ФСБ утверждает, что он готовил диверсию на Транссибе

В Кировской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке диверсии на Транссибирской железной магистрали. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По версии ФСБ, задержанный получил задание через телеграм от украинских спецслужб совершить «диверсионную акцию» на объекте инфраструктуры магистрали, за это он должен был получить вознаграждение. Спецслужба утверждает, что подросток «собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали».

В пресс-релизе ФСБ утверждается, что у подозреваемого изъяли предметы для изготовления «самодельных зажигательных устройств» и гаджеты.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на диверсию (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Российские СМИ также опубликовали распространенное ФСБ видео. На нем юноша подходит к релейным шкафам, после чего его задерживают силовики. На видео он рассказывает, что собирался поджечь «два этих ящика по указу человека из телеграма». «Он сказал: „Антивоенная операция“. Первое задание было тысяча рублей, второе — две, третье — три тысячи. Потом он мне предлагал сумму в 75 тысяч рублей», — говорил человек на видео. О каких заданиях идет речь, не уточняется.

В августе 2024 года суд в Хабаровском крае приговорил 15-летнего подростка Валерия Зайцева к 4,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Его признали виновным в обучении терроризму (статья 205.3 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Следствие утверждало, что подросток «симпатизировал и пропагандировал идеологию» украинского полка "Азов", а также «искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и готовить коктейли Молотова». Родственники Зайцева рассказывали, что в основу обвинения легли показания засекреченного свидетеля. Они считают, что это провокатор — либо сам сотрудник ФСБ, «либо работает на них».

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