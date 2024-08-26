В Хабаровском крае 15-летнего подростка посадили по обвинению в участии в «террористической организации». Родственники считают, что дело сфабриковал провокатор из ФСБ

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 15-летнему подростку Валерию Зайцеву из поселка Солнечный Хабаровского края, обвиненному в обучении терроризму (статья 205.3 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).

Школьнику назначили 4,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Дело было рассмотрено судом за пять дней в закрытом режиме, приговор огласили 16 августа, пишет «Медиазона». Подросток частично признал вину в суде, рассказала изданию его бабушка Ирина Зайцева.

Валерия Зайцева задержали 12 октября 2023 года в стационаре детского отделения противотуберкулезного диспансера Комсомольска-на-Амура, где он несколько месяцев проходил лечение, и отправили в местный СИЗО. Следствие утверждало, что подросток «симпатизировал и пропагандировал идеологию» украинского полка "Азов", а также «искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и готовить коктейли Молотова».

Одноклассники считают, что поводом для преследования Зайцева стало снятое на телефон видео, которое подросток выложил в свой телеграм-канал. В 24-секундном ролике трое подростков кидают коктейли Молотова в стену заброшенного здания, в то время как кто-то четвертый их снимает.

По словам Ирины Зайцевой, в основу обвинения легли показания засекреченного свидетеля, который снимал видео. Она считает, что это провокатор — либо сам сотрудник ФСБ, «либо работает на них». «Провокаторы привезли бензин этот, показали, как все сделать, а Валерка-то и выложил это, — рассказала она „Медиазоне“. — И как будто он там написал что-то еще… я забыла… „то ли еще будет“, что ли…».

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