Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 28%
Сбербанк с 15 ноября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта, пишет ТАСС со ссылкой на заявление банка. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составила 28,4%, на готовое — 28,1%.
«По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», — отметили в банке.
«Сбер» объяснил, что повысил ставки по ипотеке, потому что Банк России в октябре установил ключевую ставку на уровне 21%, а стоимость облигаций федерального займа продолжает расти.
Также Сбербанк с 15 ноября увеличил на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки при оформлении кредита по программе семейной ипотеки сверх установленного государством лимита. Минимальная ставка для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области выросла до 11,8% при сумме кредита от 13,5 миллиона рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше семи миллионов ставка составила 12,9%.
По программе «Ипотеке для ИТ» ставка выросла до 13% при сумме кредита от 10,5 миллиона рублей.
В октябре, еще до решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, «Сбер» поднял ставки по рыночным ипотечным программам на три процентных пункта — почти до 25%. После повышения ключевой ставки Сбербанк повысил ставки при оформлении семейной ипотеки на 1-4 процентных пункта, минимальная составляла 9,4%.