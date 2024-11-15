Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 28%

Сбербанк с 15 ноября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта, пишет ТАСС со ссылкой на заявление банка. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составила 28,4%, на готовое — 28,1%.

«По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», — отметили в банке.

«Сбер» объяснил, что повысил ставки по ипотеке, потому что Банк России в октябре установил на уровне 21%, а стоимость облигаций федерального займа продолжает расти.

Также Сбербанк с 15 ноября увеличил на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки при оформлении кредита по программе семейной ипотеки сверх установленного государством лимита. Минимальная ставка для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области выросла до 11,8% при сумме кредита от 13,5 миллиона рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше семи миллионов ставка составила 12,9%.

По программе «Ипотеке для ИТ» ставка выросла до 13% при сумме кредита от 10,5 миллиона рублей.

В октябре, еще до решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, «Сбер» поднял ставки по рыночным ипотечным программам на три процентных пункта — почти до 25%. После повышения ключевой ставки Сбербанк повысил ставки при оформлении семейной ипотеки на 1-4 процентных пункта, минимальная составляла 9,4%.

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