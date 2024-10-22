Сбербанк поднял ставки по ипотеке почти до 25%

С 22 октября «Сбер» поднял ставки по рыночным ипотечным программам сразу на 3 процентных пункта, пишет РБК. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье выросла до 24,9%, а на готовое — до 24,6%.

Базовые ставки, без дисконтов, вырастут до 27,2 и 27,5% соответственно. По ранее одобренным заявкам на ипотеку кредиты на прежних условиях будут выдаваться только до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, Сбербанк меняет условия выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам — минимальный первоначальный взнос по ним повышен до 50,1%.

Параметр можно сохранить на прежнем уровне (20,1%), если клиент покупает жилье у застройщика — партнера банка или при выплате комиссии банку.

Пересмотр условий по первоначальному взносу для льготной ипотеки в Сбере объяснили тем, что «на фоне денежно-кредитной политики, повышенных макропруденциальных надбавок регулятора на размер первоначального взноса, выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам становятся крайне тяжелыми для банков».

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