Володин: открытие спецсчета в России станет обязательным для «иноагентов» Воспользоваться деньгами с него можно будет только после снятия статуса

Законопроект о «деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривает, что люди, объявленные «иноагентами», смогут получить заработанные в России деньги только после снятия этого статуса. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, 14 ноября в Госдуму внесут законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и «иных платежей», причитающихся «иноагентам» от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Законопроект предполагает, что открытие специального рублевого счета, на который будут зачисляться «любые доходы от творческой деятельности», станет для «иноагентов» обязательным. Если человек или организация, объявленные «иностранным агентом», не сделают этого, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет им гонорары, пояснил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что распоряжаться средствами со спецсчета «иноагенты» смогут «только после отмены статуса иноагента». При этом по решению суда «возможно зачисление средств в бюджет».

Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на следующей неделе. Ко второму чтению в него внесут нормы, касающиеся «зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов».

О разработке соответствующего законопроекта Вячеслав Володин рассказывал 7 ноября. Он сообщал, что в парламенте обсуждаются меры, «позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его». Тогда же он заявил, что любые доходы «иноагентов» от творческой деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет. Позже он говорил, что пользоваться деньгами со спецсчета «иноагенты» могут только лично и только на территории России. О том, что для этого нужно снятие статуса «иноагента», Володин не сообщал.

13 ноября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправку к законопроекту «О частной охранной деятельности», которая предусматривает, что «иноагенты» не смогут вносить средства в уставный капитал частных охранных организаций. Сам законопроект был внесен в Госдуму еще летом 2022 года, в первом чтении его одобрили в том же году.

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