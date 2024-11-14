«Говоря словами товарища Сталина, „глупость, граничащая с преступлением“». Директор Пушкинского музея осудила закрытие Музея истории ГУЛАГа

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева выступила против закрытия Музея истории ГУЛАГа, который объявил о приостановке работы по требованию властей Москвы.

Накануне, 13 ноября, в музее ГУЛАГа рассказали, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве города Москвы выявили в учреждении «нарушения пожарной безопасности». Источник агентства «Москва» в департаменте культуры Москвы заявил, что ограничения связаны с тем, что на территории музея находится вентиляционная камера Московского метрополитена. Когда музей сможет снова открыться, неизвестно — решение о приостановке работы бессрочное.

Елизавета Лихачева, к которой обратилась за комментарием радиостанция BFM, назвала закрытие Музея истории ГУЛАГа «глупостью» и выразила надежду, что когда «до начальства дойдет — проснутся, откроют и оставят людей в покое».

«Насколько мне известно, все предписания выполнялись, все проверки проводились. И тут неожиданно приняли решение о закрытии музея под соусом того, что в музее находится вентиляционная шахта московского метро. Ну конечно же, она же вчера там появилась, поэтому надо было срочно этот вопрос решать», — сказала глава Пушкинского музея.

Я делаю вывод, что это глупость. Говоря словами товарища Сталина, «глупость, граничащая с преступлением». Люди, которые принимали решение о закрытии музея под таким, мягко говоря, странным предлогом, не понимают, что они делают.

Лихачева назвала московский музей ГУЛАГа «одной из самых выдающихся и авторитетных институций в стране», подчеркнув важность изучения и сохранения памяти о сталинских репрессиях.

«Люди, которые называют себя патриотами, считают, что обсуждение темы сталинских репрессий и их осуждение льет воду на мельницу наших врагов. Это не так. Только мы можем говорить о своем прошлом, только мы можем его каким-то образом изучать и трактовать», — отметила она.

Елизавета Лихачева заняла пост главы ГМИИ имени Пушкина в марте 2023 года. В апреле депутаты Госдумы от КПРФ потребовали завести на нее уголовное дело из-за того, что она сказала, что воспринимает Сталина как персонажа поп-культуры, и сравнила его с Микки Маусом.