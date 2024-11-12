«Би-би-си»: кассационный военный суд за четыре года отменили решения о реабилитации более 250 жертв политических репрессий

С 2020 года кассационный военный суд, который рассматривает дела жертв политических репрессиий, отказал в реабилитации более чем 250 человекам, выяснила «Русская служба Би-би-си», изучив решения суда.

Ходатайства о пересмотре дел реабилитированных в суд подает прокуратура. Пик ее активности, как отмечают журналисты, пришелся на 2023 год, когда ведомство просило суд пересмотра дел в отношении 120 человек.

Также дела реабилитированных рассматривают девять других кассационных судов и Верховный суд. В их базах «Русская служба Би-би-си» нашла еще более 40 дел и три случая отмены реабилитации.

Сами решения судов не опубликованы, а в половине дел, как пишет «Русская служба Би-би-си», имена осужденных засекречены. Однако по открытым источникам журналисты установили имена 17 человек, чьи решения о реабилитации были отменены.

По подсчетам журналистов, не менее 90 дел были возбуждены по советской статье об измене родине (58.1 УК РСФСР). Еще в 80 делах была указана уже современная статья о госизмене (275 УК), а в одном случае — статья о «конфиденциальном сотрудничестве» (275.1 УК), которая появилась в уголовном кодексе России только в 2022 году. Она стоит у военнопленного немецкого полковника Йозефа Майлера, который был осужден по статье об «оказании помощи международной буржуазии» (58-4 УК РСФСР). Его в 2023 году также признали не подлежащим реабилитации.

Несмотря на заверения прокуратуры, что отмена решений будет касаться только дел периода Великой Отечественной войны, «Русская служба Би-би-си» нашла и другие случаи. В одном из них было отменено решение о реабилитации трех человек, расстрелянных в 1919 году по приговору комиссии ВЧК во главе с Феликсом Дзержинским; еще два случая касаются 1931 и 1935 годов. Также журналисты выяснили, что отменены несколько решений о реабилитации, принятых еще в СССР вскоре после смерти Иосифа Сталина.

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Все эпизоды Генпрокуратура будет отменять решения о реабилитации жертв советских репрессий. Зачем? И как это связано с политическим преследованием в современной России? 00:00 40:32

Реабилитация жертв политических репрессий регулируется государственной концепцией, принятой в 2015 году, а за надзор отвечает Генпрокуратура. В июне 2024 года правительство России внесло изменения в концепцию — в частности, из описания репрессий убрали слово «массовых».

В сентябре Генпрокуратура предложила проводить «постоянную работу» по выявлению и отмене решений о реабилитации лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, а также преступлений против мира и человечности. Позже ведомство отчиталось, что проверило свыше 14 тысяч решений о реабилитации жертв политических репрессий и добилось отмены более четырех тысяч из них. В Генпрокуратуре утверждали, что проверки касались решений, принятых с 1990-х по 2000-е годы и затронули период Великой Отечественной войны и лиц, «изменивших родине».