Генпрокуратура добилась отмены четырех тысяч решений о реабилитации жертв политических репрессий, принятых в отношении «изменников родины»

Генеральная прокуратура с 2022 года проверила свыше 14 тысяч решений о реабилитации жертв политических репрессий и добилась отмены более четырех тысяч из них, рассказал «Коммерсанту» официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Проверки касались решений, принятых с 1990-х по 2000-е годы и затронули период Великой Отечественной войны и лиц, «изменивших родине». К ним ведомство относит тех, кто добровольно вступил в «военизированные формирования вермахта и войска СС», служил в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывал содействие фашистским оккупантам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления».

По словам Иванова, в ходе проверок Генпрокуратура обнаружила в числе реабилитированных военнослужащих вермахта, «бандеровцев», «власовцев» и других советских граждан, которые в период оккупации «содействовали немецким нацистским властям».

Иванов пояснил, что решение об отмене реабилитации принимается «после тщательного изучения архивных уголовных дел» и при необходимости «истребования дополнительной информации». В ходе проверок Генпрокуратура опиралась в том числе и на публикации СМИ. Финальный вердикт, как правило, принимает суд (прокуратура может отменить решение о реабилитации только если она принимала его сама, а не на основе заявлений родственников).

Проверки Генпрокуратуры, как пояснил Иванов, не будут касаться решений о реабилитации жертв репрессий 1920–1940-х и 1950-х годов.

Реабилитация жертв политических репрессий регулируется государственной концепцией, принятой в 2015 году, а за надзор отвечает Генпрокуратура. В июне 2024 года правительство внесло в концепцию изменения: из описания репрессий убрали слово «массовые», а также добавили абзац о недопустимости реабилитации обвиненных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений и преступлений против мира и человечности.

В начале сентября Генпрокуратура в соответствии с этими изменениями подготовила правки в свой приказ 2008 года, касающийся реабилитации, и предложила проводить «постоянную работу» по выявлению и отмене решений в отношении тех категорий лиц, которые перечислены в обновленной концепции.

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Все эпизоды Генпрокуратура будет отменять решения о реабилитации жертв советских репрессий. Зачем? И как это связано с политическим преследованием в современной России? 00:00 40:32