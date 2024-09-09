Генпрокуратура предложила проводить «постоянную работу» по пересмотру решений о реабилитации жертв политических репрессий

Генпрокуратура подготовила изменения в приказ 2008 года, касающийся реабилитации жертв политических репрессий.

Этот документ регулирует деятельность ведомства по надзору за исполнением закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Прокуратура предложила проводить «постоянную работу» по выявлению и отмене решений о реабилитации лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, а также преступлений против мира и человечности.

Материалы по пересмотру решений предлагается передавать органам власти, «не допуская оправдания пособников нацистов и изменников родины». Решения об отмене реабилитации иностранных граждан будут направлять в МИД, чтобы тот передавал их соответствующим странам.

Изменения в приказ прокуратура предлагает на основе обновлений концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которые были внесены правительством 20 июня 2024 года.

Сама концепция была принята еще в 2015 году. В первой версии говорилось, что для достижения ее целей необходимо проводить объективный анализ «как достижений советского периода, так и его трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий». В июне 2024 года правительство распорядилось убрать из этой фразы слово «массовых», а слова «советского периода» заменить на «Российского государства».

Также правительство добавило в концепцию абзац о недопустимости реабилитации обвиненных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений и преступлений против мира и человечности.

Петербургский депутат Борис Вишневский обращал внимание, что в новой редакции концепции «формулировки настолько обтекаемы, что остается неизвестным, кто именно проводил репрессии, кто несет за них ответственность, в чем именно они заключались, кого и в каком количестве они коснулись и кто и в каком количестве был реабилитирован».

Кроме того, множество изменений было внесено и в преамбулу концепции. Из нее, как писал Вишневский, изъяли информацию о репрессиях представителей религиозных конфессий, о насильственной коллективизации, о массовых репрессиях, о решениях, по которым репрессии 1920–50-х годов были признаны незаконными, а также цифры реабилитированных в 1991–2014 годах.