WSJ: Трамп планирует оказать «максимальное давление» на Иран, резко ужесточив санкции

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп собирается после возвращения в Белый дом резко ужесточить санкции в отношении Ирана, чтобы оказать на власти этой страны «максимальное давление», пишет The Wall Street Journal.

Источники издания, осведомленные о планах команды Трампа на данном этапе, сообщили, что новый президент собирается минимизировать доходы Ирана от продажи нефти.

«Я думаю, вы увидите возобновление санкций, они попытаются сильнее изолировать Иран как в дипломатическом, так и в финансовом плане», — заявил WSJ бывший чиновник Белого дома, добавив, что Иран сейчас находится в «слабом положении», которое у администрация Трампа есть возможность использовать.

Источники издания также напомнили, что руководство Ирана подозревают в подготовке покушения на Трампа, и это отразится на политике, которую он будет проводить.

Эксперт в области энергетики Роберт Макналли сообщил WSJ, что США, в частности, могут наложить санкции на китайские порты, через которые проходит иранская нефть.

При этом иранские чиновники, с которыми пообщалось издание, разошлись в оценке последствий вероятного ужесточения санкций. Один из собеседников WSJ сообщил, что «ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана».

В то же время другой иранский чиновник счел, что Тегеран сможет компенсировать ущерб от американских санкций за счет расширения торгового партнерства с другими странами. Тегеран также может отреагировать на санкции, активизировав свою ядерную программу или угрожая нефтяным объектам на Ближнем Востоке, сказал он.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из с Ираном, предусматривающей снятие санкций с Тегерана.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ними западными санкциями Россия и Иран активизировали сотрудничество, в том числе в военной сфере.

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