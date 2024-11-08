На журналиста «Медузы» Владислава Горина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной организации»

На журналиста «Медузы» и ведущего подкаста «Что случилось» Владислава Горина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП).

Административное дело зарегистрировано в Останкинском районном суде Москвы 8 ноября, свидетельствует карточка на сайте московских судов.

В комментарии «Медиазоне» Горин сказал, что не видит в своем протоколе ничего нового, так как аналогичные уже получили его коллеги. «Настоящая нежелательная деятельность — это то, чем занимается российское государство при Путине», — отметил журналист.

Накануне, 7 ноября, протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» также составили на журналиста «Медузы» Антона Хитрова. 5 ноября по этой же административной статье оштрафовали на пять тысяч рублей бывшую журналистку «Медузы» Маргариту Лютову.

«Медузу» объявили «нежелательной организацией» в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания составили уже десять протоколов об участии в деятельности «нежелательной организации», отмечала «Медиазона». Еще около 15 протоколов получили люди, постившие ссылки на «Медузу» в соцсетях.