На журналиста «Медузы» Антона Хитрова составили протокол об участии в «нежелательной организации»

В Хорошевский районный суд Москвы поступил протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП), составленный на журналиста «Медузы» Антона Хитрова. На это обратила внимание «Медиазона».

Протокол по этой же статье составили на политолога Михаила Турченко.

«За что на меня составили протокол, я не знаю. В то же время я принимал участие в подкастах „Медузы“ и публиковался на Riddle Russia. После полномасштабного вторжения подписал открытые антивоенные письма ученых-политологов, а также российских ученых и научных журналистов», — сказал Турченко «Медиазоне».

«Медузу» объявили «нежелательной организацией» в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания составили более 10 протоколов об участии в деятельности «нежелательной» организации. В частности, протоколы составили на основательницу издания Галину Тимченко, специальных корреспондентов Андрея Перцева, Елизавету Антонову, Светлану Рейтер, критика Антона Долина. Административная статья 20.33 предполагает штраф от пяти до 15 тысяч рублей. После нескольких протоколов может последовать уголовное дело по статье 284.1 УК — осуществление деятельности «нежелательной» организации.