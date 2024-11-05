Бывшую журналистку «Медузы» Маргариту Лютову оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации»

Тимирязевский районный суд Москвы назначил бывшей журналистке «Медузы» Маргарите Лютовой штраф в размере пяти тысяч рублей по протоколу об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом для составления протокола стал комментарий Лютовой в эфире The Breakfast Show Александра Плющева в ноябре 2023 года, где она была представлена как журналистка «Медузы», как стало известно на суде.

Сама Лютова уехала из России в 2022 году после начала войны и на суде не присутствовала.

О протоколе, составленном на Лютову, стало известно 11 октября. «Отношусь к этому [протоколу] как к мерзости — очень маленькой в масштабах того, что делают российские власти, очень ожидаемой, но мерзости. На меня она, к счастью, мало влияет», — прокомментировала сама журналистка.

Маргарита Лютова до сентября 2024 года на протяжении двух лет работала экономическим корреспондентом в «Медузе». После этого она выступала в роли ведущей рубрики «Экономический смысл» на канале The Breakfast Show вместе с экономистом Олегом Ицхоки.

«Медузу» объявили «нежелательной организацией» в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания составили уже десять протоколов об участии в деятельности «нежелательной организации», отмечает «Медиазона». Еще около 15 протоколов получили люди, постившие ссылки на материалы «Медузы» в своих соцсетях.