ТАСС: бывший глава Коми Владимир Уйба получил должность в Минобороны

Глава Коми Владимир Уйба, объявивший о своей отставке 5 ноября, назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уйбы.

В пресс-службе уточнили, что указ о назначении Уйбы подписал президент России Владимир Путин. В числе последних президентских указов документ о назначении Уйбы пока не опубликован.

Уйба объявил о своей отставке с поста главы республики, который он занимал с 2020 года, «в связи с переходом на новую должность». «Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работ на федеральном уровне», — заявил он в своем обращении к жителям Коми 5 ноября.

Исполнять обязанности Уйбы Путин назначил Ростислава Гольдштейна, который до этого занимал пост главы Еврейской автономной области.