Трамп: «много разговоров» о фальсификациях в Филадельфии

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии».

«Полиция на подходе», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. О каких-именно возможных нарушениях идет речь, он не уточнил.

Представители полиции Филадельфии сообщили CNN, что не знают ни о каких «массовых фальсификациях». Телеканал напоминает, что Трамп много лет говорит о «фальсификациях» на выборах в Филадельфии, не приводя никаких доказательств.

Ранее сообщалось, что кроме ложных угроз минирования нескольких участков в Джорджии и Мичигане, голосование на выборах президента США проходит без каких-либо инцидентов.

Филадельфия — крупнейший город Пенсильвании, являющейся одним из «колеблющихся» штатов, голосование в которых определит победителя выборов.

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