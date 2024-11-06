Трамп: «много разговоров» о фальсификациях в Филадельфии
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии».
«Полиция на подходе», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. О каких-именно возможных нарушениях идет речь, он не уточнил.
Представители полиции Филадельфии сообщили CNN, что не знают ни о каких «массовых фальсификациях». Телеканал напоминает, что Трамп много лет говорит о «фальсификациях» на выборах в Филадельфии, не приводя никаких доказательств.
Ранее сообщалось, что кроме ложных угроз минирования нескольких участков в Джорджии и Мичигане, голосование на выборах президента США проходит без каких-либо инцидентов.
Филадельфия — крупнейший город Пенсильвании, являющейся одним из «колеблющихся» штатов, голосование в которых определит победителя выборов.