Несколько избирательных участков в Джорджии прервали работу из-за сообщений о минировании. Спецслужбы проверяют связь с Россией
Как минимум три избирательных участка в округе Фултон, штат Джорджия, были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании. Угроза взрывов оказалась ложной, однако избирателям, сообщает CNN, пришлось около часа ждать пока участки возобновят работу, и они смогут проголосовать на выборах президента США.
Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России», не уточняя, почему был сделан такой вывод. Источники CNN в спецслужбах, в свою очередь, сообщили, что проверяют связь сообщений о минировании с Россией.
В частности, заявили собеседники телеканала, письмо с сообщением об угрозе взрыва поступило с аккаунта почтового сервера с российским доменом. Спецслужбы проверяют историю этого почтового аккаунта, пытаясь установить, кто его использует.
При этом, уточняет CNN, не исключено, что адрес электронной почты был поддельным, и у спецслужб пока нет уверенности в том, что сообщения о минировании как-то связаны с Россией.
Избирательные участки, закрывавшиеся из-за сообщений о минировании, обратились в суд с просьбой разрешить им продлить работу.
Предупреждения о минировании получили и несколько избирательных участков в штате Мичиган. Правоохранительные органы провели расследование, по итогам которого сообщения были признаны не заслуживающими доверия.
За исключением ложных сообщений о минировании, отмечает CNN, процесс голосования на выборах президента США проходит без каких-либо значимых инцидентов.
Сообщения о минировании получили избирательные участки, расположенные в пригороде Атланты — крупнейшем городе штата Джорджия.
Джорджия и Мичиган — одни из так называемых колеблющихся штатов, где у кандидатов от Демократической и Республиканской партий нет явного преимущества. Именно такие «колеблющиеся» штаты, как правило, решают исход выборов.