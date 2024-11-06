Избирательные участки на выборах президента США закрылись в Огайо, Западной Виргинии и Северной Каролине

На выборах президента США закрылись избирательные участки еще в трех штатах: Огайо, Западной Виргинии и Северной Каролине.

Огайо и Западная Виргиния традиционно поддерживают республиканцев, что позволяет Дональду Трампу рассчитывать на 21 голос выборщиков. Северная Каролина — «колеблющийся» штат. Победивший в нем кандидат получит 16 голосов выборщиков.

Всего «колеблющихся» штатов семь — это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин.

Ранее избирательные участки закрылись в Джорджии и еще пяти штатах.

Для победы на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу или Камале Харрис, представляющей Демократическую партию, нужно получить как минимум 270 из 538 голосов выборщиков.

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