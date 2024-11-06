Избирательные участки на выборах президента США закрылись в Огайо, Западной Виргинии и Северной Каролине
Источник: Meduza
На выборах президента США закрылись избирательные участки еще в трех штатах: Огайо, Западной Виргинии и Северной Каролине.
Огайо и Западная Виргиния традиционно поддерживают республиканцев, что позволяет Дональду Трампу рассчитывать на 21 голос выборщиков. Северная Каролина — «колеблющийся» штат. Победивший в нем кандидат получит 16 голосов выборщиков.
Всего «колеблющихся» штатов семь — это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин.
Ранее избирательные участки закрылись в Джорджии и еще пяти штатах.
Для победы на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу или Камале Харрис, представляющей Демократическую партию, нужно получить как минимум 270 из 538 голосов выборщиков.