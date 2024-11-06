Выборы президента США: избирательные участки закрылись в шести штатах

На выборах президента США закрылись избирательные участки в шести штатах: Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Виргинии, Вермонте и Джорджии.

Индиана, Кентукки и Южная Каролина, как правило, голосуют за кандидата-республиканца и Дональд Трамп может рассчитывать на 28 голосов выборщиков.

Большинство избирателей Виргинии и Вермонта поддерживают демократов, что принесет Камале Харрис 16 голосов выборщиков.

Джорджия — «колеблющийся» штат. Кто получит 16 голосов выборщиков из Джорджии будет понятно после подведения итогов голосования.

Как отмечает CNN, график работы избирательных участков и соответственно очередность появления первых результатов голосования такова, что сначала идут «красные» штаты, где большинство избирателей поддерживают Республиканскую партию, а затем уже штаты, где сильнее позиции демократов.

Для победы кандидату нужно заручиться как минимум 270 голосами выборщиков. Всего выборщиков — 538. Количество выборщиков от штата зависит от численности его населения.

Подробно о ходе выборов в онлайне «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?

Подробно о ходе выборов в онлайне «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?