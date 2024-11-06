Избирательные участки на выборах президента США закрылись еще в 16 штатах, в том числе в «колеблющейся» Пенсильвании

В 04:00 мск избирательные участки закрылись в 16 штатах: Алабаме, Коннектикуте, Делавэре, большей части Флориды, Иллинойсе, Мэне, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Оклахоме, Пенсильвании, Род-Айленде, Теннесси, а также в округе Колумбия.

Трамп, как ожидается, победит в Миссури, Флориде, Оклахоме, Теннесси, Миссисипи и Алабаме, а Харрис — в Иллинойсе, Массачусетсе, Род-Айленде и Нью-Джерси.

Пенсильвания - самый большой и важный из «колеблющихся» штатов. Кандидат, победивший в нем, получит 19 голосов выборщиков, что может оказаться решающим для победы на выборах в целом.

По данным экзит-полов исследовательской компании Edison Research, в Пенсильвании преимущество у Дональда Трампа — 47% против 46% у Камалы Харрис.

Для победы на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу или Камале Харрис, представляющей Демократическую партию, нужно получить как минимум 270 из 538 голосов выборщиков.

Все о выборах президента США в онлайне «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?

Все о выборах президента США в онлайне «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?