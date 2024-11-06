Edison Research опубликовал первые экзит-полы по «колеблющимся» штатам

Исследовательская компания Edison Research опубликовала данные опросов на выходе с избирательных участков в «колеблющихся» штатах, где оба кандидата в президенты США имеют шансы на победу.

В Неваде, по данным экзит-пола, 47% высказались в поддержку Трампа, а 44% — в поддержку Камалы Харрис.

В Аризоне опросы на выходе с избирательных участков не выявили фаворита — у обоих кандидатов 46%.

В Пенсильвании преимущество у Трампа — 47% против 46% у Харрис.

В Висконсине (47%), Джорджии (49%), Мичигане (48%) и Северной Каролине (48%) экзит-полы показывают преимущество Харрис.

В целом по всей стране 48% участников опросов на выходе с избирательных участков заявили о поддержке Харрис и 44% о поддержке Трампа. При этом, подчеркивает Reuters, речь идет лишь о первых результатах экзит-полов и результаты могут сильно меняться по мере поступления новых данных.

Суммарно «колеблющиеся» штаты дают 93 голоса выборщиков. Самый большой и важный из этих штатов — Пенсильвания, там 19 выборщиков.

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