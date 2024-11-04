В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг против итогов парламентских выборов
В Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели проходит митинг оппозиции против результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.
Точное число собравшихся неизвестно. Издание Paper Kartuli перед началом митинга писало, что у здания парламента собралось около 500 человек. Позже к ним присоединились участники оппозиционного шествия.
Блогер Николай Левшиц утверждает, что на митинг пришли от пяти до 10 тысяч человек. Телеканал «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента оценивает число участников в 15 тысяч человек.
Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Мелия объявил, что теперь акции будут носить ежедневный характер. 5 ноября митинг пройдет у Дворца спорта в Тбилиси. Как отмечает Newsgeorgia, акцию планируется провести в 14:00.
«Наш план в том, что акциями протеста должен быть охвачен весь город. Мы будем в Тбилиси везде и каждый день. Только стоять на Руставели недостаточно. Мы должны быть на каждой площади и на каждом мосту», — заявил Мелия.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», которую называют пророссийской, получила на них 53,9% голосов и большинство в парламенте. Международные наблюдатели указывали, что голосование проходило с нарушениями. Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на парламентских выборах в Грузии, заявили, что бойкотируют новый парламент.
28 октября акция против результатов выборов прошла на проспекте Руставели. Главным стало требование проведения новых выборов под наблюдением международных организаций