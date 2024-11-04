Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове

После обработки 99,73% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду побеждает во втором туре выборов главы государства.

Санду набирает 55,36% голосов, а ее соперник, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) и бывший генпрокурор Александр Стояногло — 44,64%.

Большинство избирателей, голосовавших на территории Молдовы, проголосовали за Стояногло, следует из данных ЦИК. Перевес в пользу Санду обеспечили голоса граждан страны, живущих за границей, отмечает NewsMaker. За рубежом за Санду отдали голоса 82,71% избирателей, за Стояногло — 17,29%. Без учета данных зарубежных участков у Стояногло 51,19% голосов, у Санду — 48,81%.

В ночь на 4 ноября Санду прокомментировала результаты выборов, заявив, что Молдова «победила», а граждане страны «преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории».

«Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить. Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили», — заявила действующий президент.

Она также обратилась к избирателям на русском языке, поблагодарив граждан за то, что они пришли на выборы. По ее словам, она услышала голос и тех, поддержал ее, и тех, кто проголосовал за Стояногло. Санду пообещала быть президентом «для всех вас».

«В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества», — сказала она на русском языке.

Майя Санду возглавляет Молдову с 2020 года. При ней страна подала заявку на членство в ЕС и получила статус кандидата. Стояногло в случае своей победы обещал проводить «сбалансированную» внешнюю политику, включающую связи с ЕС, США, Россией и Китаем.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 20 октября. Всего в нем приняли участие 11 кандидатов. Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. За евроинтеграцию высказались 50,35% голосовавших, против выступили 49,65%. За вступление в Евросоюз призывала голосовать и действующий президент страны Майя Санду. Это значительно меньше того, что предсказывали опросы и чего ожидали сторонники Санду.

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