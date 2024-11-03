В Молдове начался второй тур президентских выборов

В Молдове началось голосование во втором туре выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и будут открыты до 21:00 (22:00 мск), сообщает Point.

По данным издания, всего открыто 2 219 избирательных участков, из которых 1 988 — на территории Молдовы. Еще 231 участок организован в 37 странах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. По результатам первого тура Санду получила 42,49% голосов избирателей, а Стояногло — 25,95%.

Выборы во втором туре будут считаться состоявшимися, если в голосовании примет участие не менее одной пятой части избирателей. Победит кандидат, получивший большинство голосов.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 20 октября. Всего в нем приняли участие 11 кандидатов, но никто из них не заручился поддержкой избирателей, необходимой для победы в первом туре.

Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. За евроинтеграцию высказались 50,35% голосовавших, против выступили 49,65%. За вступление в Евросоюз призывала голосовать и действующий президент страны Майя Санду.