Кадыров наградил дочь Айшат медалью за «укрепление отношений» между Чечней и самопровозглашенной ДНР

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и заместитель председателя правительства региона Айшат Кадырова рассказала в инстаграме, что получила медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова».

В подписи к фотографии с церемонии награждения Кадырова отметила, что для нее «огромная честь и большая ответственность» получить медаль из рук главы Чечни. На снимке она запечатлена вместе с отцом.

Кадырова получила медаль «за личные заслуги, связанные с укреплением культурных и дружественных отношений» между Чечней и самопровозглашенной ДНР, а также «поддержанием духа» российских бойцов, которые участвуют в войне в Украине, сообщила ЧГТРК «Грозный».

С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла министерство культуры Чечни. В 2023-м она стала вице-премьером региона по социальным вопросам.

Ранее Кадырова, как и другие дети главы Чечни, была награждена несколькими наградами и званиями. Ей в том числе вручили медаль «За заслуги перед Чеченской республикой», медаль «За защиту прав человека», почетный знак «За трудовое отличие», а также орден Кадырова — высшую награду республики. Кроме того, Кадыровой были присвоены звания заслуженного работника культуры и народной артистки Чечни.

За что еще дети Кадырова получают награды

15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова

За что еще дети Кадырова получают награды

15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова