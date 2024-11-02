На политического обозревателя «Медузы» Андрея Перцева составили протокол по статье об участии в «нежелательной организации»

Симоновская прокуратура Москвы составила административный протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» в отношении политического обозревателя «Медузы» Андрея Перцева (20.33 КоАП). Об этом говорится в карточке дела на сайте суда, которую обнаружила «Медиазона».

Суд зарегистрировал материалы дела 1 ноября, в базе суда информация об этом появилась 2 ноября. Никакие другие подробности неизвестны.

Андрей Перцев, комментируя протокол, сообщил, что относится к этому «философски — как к сопутствующей профессии болезни».

Андрей Перцев — политический обозреватель и специальный корреспондент «Медузы», один из авторов подкаста «Вид на Кремль». Среди последних материалов Перцева — статья о том, что в администрации президента РФ из-за продолжающейся российско-украинской войны все еще не готовы к выборам в Госдуму.

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Российские власти в 2024 году начали активно преследовать авторов и читателей независимых СМИ, которые объявлены в России «нежелательными». В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой». С начала года на сотрудников и авторов «Медузы» составили уже девять протоколов, в том числе в отношении издателя Галины Тимченко. Более 15 протоколов оформили на читателей «Медузы». По части протоколов суды вынесли решения о штрафах. Как писала «Медиазона», большинство протоколов составил Центр «Э» в Якутске.

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