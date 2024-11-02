«Ельцин-центр» отменил лекции писателя и публициста Александра Архангельского. После того, как Минюст объявил его «иноагентом»
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге объявил, что отменил цикл лекций писателя и публициста Александра Архангельского, который планировали начать 7 ноября. Сообщение об этом появилось в соцсетях организации 2 ноября.
Архангельский собирался выступить в «Ельцин-центре» с циклом лекций «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь», тема первой лекции — «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е».
Министерство юстиции РФ 1 ноября включило Александра Архангельского в реестр «иностранных агентов». В ведомстве заявили, что публицист выступал против российско-украинской войны и распространял «недостоверную информацию» о решениях властей РФ.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, запрещающий людям, объявленным «иностранными агентами», проводить публичные мероприятия.