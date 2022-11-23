Госдума запретила распространять среди детей информационную продукцию «иноагентов»

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вносит в 40 федеральных законов поправки, регулирующие деятельность людей и организаций, объявленных «иностранными агентами», сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Как отмечает проект «Сетевые свободы», в частности, в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» внесли поправку, согласно которой среди детей , которая содержится «в информационной продукции, произведенной иностранным агентом».

Если законопроект утвердят, придется маркировать «18+», в книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут под запретом, пишут «Сетевые свободы». В библиотеках такие материалы будут хранить в закрытых помещениях и выдавать по паспорту.

Павел Чиков опубликовал краткий обзор того, что еще запрещает «иноагентам» этот законопроект:

заниматься просветительской деятельностью среди детей,

преподавать в образовательных учреждениях,

организовывать публичные мероприятия,

участвовать в государственных конкурсах, контрактах и закупках,

заключать контракт на прохождение военной службы (на срочную службу запрет не распространяется),

страховать банковские вклады,

работать членом избирательной комиссии,

вести упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Статус «иноагента» может стать основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.

Кроме того, Минюст РФ, согласно законопроекту, сможет требовать справки по счетам (вкладам) и операциям «иноагентов», получать сведения об актах их гражданского состояния, а у юрлиц, объявленных «иноагентами», — запрашивать сведения о бенефициарных владельцах.

В 2022 году власти РФ изменили закон об «иностранных агентах» таким образом, что для присвоения этого статуса властям больше не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование — достаточно сказать, что он находится под «иностранным влиянием». Кроме того, в законодательство внесли понятие «физические лица, аффилированные с иностранными агентами». К ним будут относить учредителей, руководителей, участников или работников организаций, объявленных «иноагентами». Эти изменения вступят в силу 1 декабря 2022 года.

С 1 декабря в силу также вступит в силу постановление правительства РФ, утверждающее правила размещения материалов, созданных «иноагентами». Новую плашку должны будут ставить сотрудники организаций, объявленных «иноагентами».

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