Госдума запретила распространять среди детей информационную продукцию «иноагентов»
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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вносит в 40 федеральных законов поправки, регулирующие деятельность людей и организаций, объявленных «иностранными агентами», сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.
Как отмечает проект «Сетевые свободы», в частности, в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» внесли поправку, согласно которой среди детей запрещено распространять информацию, которая содержится «в информационной продукции, произведенной иностранным агентом».
Если законопроект утвердят, печатные материалы «иноагентов» придется маркировать «18+», в книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут под запретом, пишут «Сетевые свободы». В библиотеках такие материалы будут хранить в закрытых помещениях и выдавать по паспорту.
Павел Чиков опубликовал краткий обзор того, что еще запрещает «иноагентам» этот законопроект:
- заниматься просветительской деятельностью среди детей,
- преподавать в образовательных учреждениях,
- организовывать публичные мероприятия,
- участвовать в государственных конкурсах, контрактах и закупках,
- заключать контракт на прохождение военной службы (на срочную службу запрет не распространяется),
- страховать банковские вклады,
- работать членом избирательной комиссии,
- вести упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Статус «иноагента» может стать основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.
Кроме того, Минюст РФ, согласно законопроекту, сможет требовать справки по счетам (вкладам) и операциям «иноагентов», получать сведения об актах их гражданского состояния, а у юрлиц, объявленных «иноагентами», — запрашивать сведения о бенефициарных владельцах.
В 2022 году власти РФ изменили закон об «иностранных агентах» таким образом, что для присвоения этого статуса властям больше не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование — достаточно сказать, что он находится под «иностранным влиянием». Кроме того, в законодательство внесли понятие «физические лица, аффилированные с иностранными агентами». К ним будут относить учредителей, руководителей, участников или работников организаций, объявленных «иноагентами». Эти изменения вступят в силу 1 декабря 2022 года.
С 1 декабря в силу также вступит в силу постановление правительства РФ, утверждающее правила размещения материалов, созданных «иноагентами». Новую плашку должны будут ставить сотрудники организаций, объявленных «иноагентами».