Правительство утвердило новый вид плашки «иноагента»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Правительство РФ утвердило правила размещения материалов, созданных «иностранными агентами». Постановление опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

В частности, меняется плашка для указания «иноагента». Теперь вместо «данного сообщения» надо будет писать «настоящий материал».

Как отмечается в документе, указание «иноагента» должно размещаться на русском языке в начале каждого текстового материала под заголовком или непосредственно перед началом, если заголовка нет. Размер шрифта указания должен вдвое превышать размер шрифта самого материала, а цвет должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается.

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