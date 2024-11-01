Украинский дрон атаковал нефтебазу в Ставрополье

Беспилотник упал на территории нефтебазы в Светлограде Ставропольского края в ночь на 1 ноября, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент удара беспилотника по нефтебазе. Baza пишет, что после взрыва дрона начался пожар.

На другой видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», один из сотрудников нефтебазы сказал, что при падении БПЛА «защита помогла» — специальная металлическая сетка, установленная над резервуаром с топливом.

В ночь на 1 ноября десятки украинских беспилотников атаковали регионы России. В Брянске, по данным властей, поврежден многоквартирный дом. Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 ноября силы ПВО сбили 83 украинских дрона.

Читайте также

Война Девятьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Девятьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»