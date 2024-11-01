Десятки украинских беспилотников атаковали регионы России. В Брянске поврежден многоквартирный дом

Украинские беспилотники атаковали Брянск в ночь на 1 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. На одном из этажей повреждены окна и балкон, а также фасад дома. Пострадал один местный житель.

По словам Богомаза, начиная с 20:00 31 октября и в течение ночи силы ПВО сбили над Брянской областью 38 украинских беспилотников.

В Орловской области, как сообщил губернатор Андрей Клычков, в результате атаки БПЛА повреждены два жилых дома, никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над территорией региона уничтожили несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Курской области, как заявил губернатор Алексей Смирнов, в период с 19:00 31 октября по 00:30 1 ноября силы ПВО сбили 61 украинский дрон.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 ноября силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника: из них 36 уничтожили в Курской области, 20 — в Брянской области, 12 — в аннексированном Крыму, восемь — в Воронежской области, четыре — в Орловской и три — в Белгородской.