Суд в Москве признал незаконным увольнение сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда из института РАН

Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение доктора биологических наук и одного из основателей «Диссернета» Михаила Гельфанда из Института проблем передачи информации РАН, где он заведовал учебно-научным центром «Биоинформатика», сообщил RTVI.

Суд, рассмотрев допущенные руководством института нарушения, постановил восстановить Гельфанда в должности. Институт обязали выплатить ученому средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — всего 542 тысячи рублей.

Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН в мае 2024 года. Основанием для увольнения стала 288-я статья трудового кодекса — то есть увольнение в случае приема другого работника, «для которого эта работа будет являться основной».

Гельфанд, как сообщалось, получил уведомление об увольнении через несколько дней после встречи комиссии РАН с ученым советом института, на которой он критиковал исполняющего обязанности директора ИППИ и его заместителей из-за бюрократических и кадровых проблем, финансовой непрозрачности и общей управленческой некомпетентности.

Михаил Гельфанд вместе с физиками Андреем Ростовцевым и Андреем Заякиным и журналистом Сергеем Пархоменко основали сетевое сообщество «Диссернет», которое выявляет плагиат в научных работах. Гельфанд также занимает пост заместителя главного редактора газеты «Троицкий вариант — наука». В феврале 2022 года Гельфанд подписывал открытое письмо российских ученых, выступивших против войны в Украине.

Другие сооснователи «Диссернета» находятся не в России. Андрей Ростовцев уехал по совету юристов из-за рисков уголовного преследования. Андрей Заякин покинул Россию после того, как против него было возбуждено дело о «финансировании экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей в ФБК.

Что известно о деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

Что известно о деле Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело