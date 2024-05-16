Сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда уволили из института РАН

Доктора биологических наук и одного из основателей «Диссернета» Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН, где он заведовал учебно-научным центром «Биоинформатика».

«Тем временем, с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по статье 288 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал. Пока не скажу, какие, — не время, — так что запасайтесь очередным попкорном», — написал Гельфанд.

В 288-й статье трудового кодекса говорится, что договор с сотрудником может быть прекращен в случае приема другого работника, «для которого эта работа будет являться основной». В таком случае работодатель обязан уведомить сотрудника об увольнении не меньше чем за две недели.

Сам Гельфанд сказал РБК, что получил уведомление через несколько дней после встречи комиссии РАН с ученым советом института, на которой он критиковал исполняющего обязанности директора ИППИ и его заместителей из-за бюрократических и кадровых проблем, финансовой непрозрачности и общей управленческой некомпетентности. По словам Гельфанда, новая администрация института «систематически увольняет несогласных».

О намерении его уволить, как рассказал Гельфанд RTVI, дирекция сообщала ему еще в марте. Исполняющий обязанности замдиректора по науке Юрий Костюкевич, по словам Гельфанда, тогда заявил ему, что если тот не уйдет сам, его уволят по статье 288 ТК.

Александр Панчин, коллега Гельфанда и популяризатор науки, называет его самым цитируемым ученым в ИППИ РАН и одним из самых цитируемых ученых в России. «Он доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук и член престижной Европейской Академии. При этом еще и классный популяризатор науки», — пишет Панчин.

Гельфанд вместе с физиками Андреем Ростовцевым и Андреем Заякиным и журналистом Сергеем Пархоменко был основателем вольного сетевого сообщества «Диссернет», которое выявляет плагиат в научных работах. Помимо этого, Гельфанд был заместителем главного редактора газеты «Троицкий вариант — наука». В феврале 2022 года Гельфанд подписывал открытое письмо российских ученых, выступивших против войны в Украине.

Другие сооснователи «Диссернета» находятся не в России. Андрей Ростовцев рассказывал, что уехал по совету юристов из-за рисков уголовного преследования. Андрей Заякин покинул Россию после того, как против него было возбуждено дело о «финансировании экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей в ФБК.

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