Петербургская полиция провела несколько десятков обысков в местах проживания «кочевого народа» в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция в ночь на 30 октября провела антинаркотический рейд в местах «компактного проживания кочевого народа», сообщили в МВД.

В рамках рейда прошли несколько десятков обысков в нескольких населенных пунктах. Обыски проводились на основании уголовных дел, которые расследует антинаркотическое следственное подразделение главного управления МВД, уточнили в полиции.

В ходе обысков в одном из домов в деревне Новосиверская нашли оборудование для изготовления синтетических наркотиков и несколько килограммов неизвестного вещества. Также полицейские изъяли 15 миллионов рублей и незарегистрированное оружие: два травматических пистолета и охотничье ружье. Кроме того, в ходе рейда были выявлены 15 автомобилей с подозрением на подделку номеров.

В отделы полиции доставили более 50 мужчин. У них взяли отпечатки пальцев, а также вручили им уведомления о постановке на воинский учет.

Говоря про «кочевой народ», в МВД отметили, что у его «отдельных представителей одним из видов криминального бизнеса традиционно считается изготовление и продажа запрещенных веществ».

24 октября в городе Коркино Челябинской области начались беспорядки после убийства водительницы такси, которая, по данным СМИ, ездила на вызов «к местным цыганам». Жители Коркино пришли к дому, в котором, по их мнению, жил подозреваемый в убийстве, и устроили погром. Они повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом.

На следующий день суд арестовал подозреваемого в убийстве водительницы такси. Его имя не сообщалось, но известно, что это подросток — ему около 17 лет. Также суд арестовал еще одного участника беспорядков, который стрелял по толпе из окруженного дома.

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