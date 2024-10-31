Адвокаты Навального стали лауреатами международной премии «Верховенство права»

Бывшие адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова, Вадим Кобзев и Алексей Липцер стали лауреатами международной премии «Верховенство права». Церемония вручения прошла 30 октября в здании ЮНЕСКО в Париже в присутствии адвокатов из 97 стран, сообщила Михайлова.

На церемонии присутствовала только Михайлова, так как Кобзев и Липцер находятся в СИЗО.

Награду присуждает международная организация Union Internationale des Avocats. В организации заявили, что адвокаты Навального получают премию «в знак признания вашей твердой и последовательной приверженности защите прав человека и верховенству права, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, риски и значительные жертвы в вашей личной и профессиональной жизни».

«Эта премия вручена адвокатам Алексея Навального, которые выполняли свой долг — защищали права и свободы своего клиента. Эта премия — напоминание нам всем, что роль адвоката в обществе неизменно важна, особенно в условиях, когда система правосудия в России подвергается давлению, а принцип верховенства права не соблюдается. Я очень благодарна Вам за солидарность, проявленную к нам, российским адвокатам. Я верю, что такие премии вдохновляют адвокатов по всему миру не бояться отстаивать интересы клиентов, справедливость, закон и демократические ценности», — сказала Ольга Михайлова, получая награду.

Бывшие адвокаты Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся в СИЗО с октября 2023 года. Их обвиняют в участии в «экстремистском сообществе». По делу также проходит Ольга Михайлова, она арестована заочно. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

В мае стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В сентябре 2024 года Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать по существу уголовное дело адвокатов. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Читайте также

«Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас я надеюсь» Адвокат Ольга Михайлова 16 лет защищала Алексея Навального. Она дала интервью Катерине Гордеевой

Читайте также

«Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас я надеюсь» Адвокат Ольга Михайлова 16 лет защищала Алексея Навального. Она дала интервью Катерине Гордеевой