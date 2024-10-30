«Госуслуги» предложили пользователям, зарегистрированным с почтовых ящиков на Gmail, заменить почту «на любую другую»

Портал «Госуслуги» стал рассылать уведомления пользователям, чьи аккаунты зарегистрированы с использованием почтовых ящиков Gmail от Google, о необходимости заменить их. Об этом сообщает РБК.

«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать. Защитите свою учетную запись», — говорится в сообщении.

Заменить почту Gmail, привязанную к аккаунту, предлагается «на любую другую».

Власти РФ конфликтуют с Google с начала полномасштабного вторжения в Украину — из-за того, что компания отказывается удалять с принадлежащего ей видеохостинга YouTube информацию, «дискредитирующую» армию РФ, и, напротив, блокирует аккаунты российских провластных медиа, попавших под западные санкции. Российские суды за это неоднократно выносили Google многомиллиардные штрафы, российское подразделение компании ООО «Гугл» осенью 2022 года было признано банкротом.

С лета 2024 года в России наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. Власти РФ отрицают это и возлагают ответственность на Google: они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google заявляли, что со стороны компании никаких технических проблем нет.