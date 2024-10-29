Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков в интервью журналистке «Дождя» Юлии Таратуте прокомментировал расследование Максима Каца о воровстве денег менеджерами Пробизнесбанка.

Там все ясно и понятно. Безусловно, все эти банкиры — это все жулики и воры. Все до единого. <…> Все кто вывели деньги, все кто попали под санацию. Они все выводили деньги своих клиентов. Они брали ваши деньги, переводили их на свои счета в офшоры и дальше пытались их инвестировать. Иногда удачно, иногда неудачно, но в любом случае это было воровство. Я Каца этого в глаза не видел, [но] я посмотрел его расследование, он прав 100%. Все эти «ответы» — это все ни о чем.

Тиньков отметил, что ЦБ в общей сложности закрыл около 700 банков, и, по его оценке, только 10% из них разорились из-за коммерческой несостоятельности, а во всех остальных случаях менеджеры воровали деньги вкладчиков.

Тиньков также раскритиковал нарратив о том, что «все так делали», заявив, что он сам такого не делал, хотя мог бы «вывести 10 миллиардов депозитов, уехать и кричать, что он против Путина» — как не делали и другие крупные банки, такие как Альфа-банк или Совкомбанк.

Когда Таратута в завершение интервью поблагодарила Тинькова за его мнение, он заявил, что это «не мое мнение, а стопроцентное мнение» и что в России нет ни одного банка, который «отобрали бы фээсбэшники».

Максим Кац в своем расследовании заявлял, что Фонд борьбы с коррупцией якобы занимался «отмыванием репутации» основателей Пробизнесбанка, похитивших деньги вкладчиков и бежавших за границу, помогая им позиционировать себя на Западе как борцов с режимом Владимира Путина. ФБК выпустил ответ на это расследование, в котором утверждалось, что банкиры не крали деньги, а занимались «внебалансной торговлей», а все выведенные средства в итоге возвращались в структуры Пробизнесбанка.

Олег Тиньков вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину выступил против войны, после чего продал свою долю в холдинге TCS Group, владевшем «Тинькофф-банком», «Тинькофф-страхованием» и другими активами. Позже он заявлял, что его вынудили сделать это «за копейки» власти России. Новые владельцы холдинга провели ребрендинг, теперь банк, созданный Тиньковым, носит название «Т-банк».